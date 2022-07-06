السيسي: «الإعلام مقصر في التسويق لما يخدم الدولة»

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحديث عن الجامعات الجديدة التي أنشأتها مصر مؤخرا خلال الثلاث سنوات الماضية، بما فيها الجامعات الأهلية وحجم الإقبال عليها ليرد وزير التعليم العالي عليه: «فتحنا نحو 18 كلية معنية بالتخصصات الحديثة بالجامعات الحكومية المعني بيها جامعات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الجديدة مثل جامعة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة وجامعة العلمين الجديدة كلها فيها كل التخصصات».

عبدالغفار: ننتظر بعد 3 سنوات تخريج طلاب مدربين لسوق العمل

وأضاف عبدالغفار: «وننتظر بعد 3 سنوات من اليوم عند تخرج هؤلاء الطلاب أن يكون هناك كتلة حرجة من الطلاب المصريين القادرين على التعامل مع كل هذه التخصصات بالتعاون مع جامعات عالمية في هذه التخصصات، وبيتم تدريبهم على أرقى مستوى، هذا بالإضافة للجامعات التكنولوجيا الجديدة مثل جامعة الدلتا بقويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف والجامعات الجديدة التي تحتوي على برامج متطورة».

وأضاف: «كان هناك صعوبة بإقناع الطلاب وأسرهم لدراسة هذه التخصصات التي هي مستقبل التخصصات على مستوى العالم، وعانينا من هذا العامين الماضيين ولكن الفترة الأخيرة أصبح هناك وعي بأهمية هذه التخصصات، وما يطلق عليه كليات القمة بالأمس ليس بالضرورة أن يكون المستقبل لهذه الكليات طبقا لنظريات التوظيف وفرص العمل المحلية والإقليمية والعالمية، نحن على استعداد لتقديم خريجين وكوادر على مستوى راقٍ جدا، يستطيعون أن يخدموا كل المشروعات الرقمية ويكونوا قدرة تصديرية لعمالة مدربة». ووعد عبدالغفار الرئيس قائلا: «ونعد سيادتك من خلال مبادرة ستعرض خلال أيام لتدريب طلاب بالجامعات المصرية على المهارات الخاصة، وسيكون هناك قوة لشباب مصر مؤهل لهذه التكنولوجيا».

الرئيس: لازم نقتنع إن المستقبل للتخصصات الحديثة

وقال الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: «الكليات المطلوبة لهذه الدراسات مطلوبة دلوقتي ولازم نقتنع أنه المستقبل كله وفرص العمل الحقيقة موجودة في الدراسة دي، والحاجات دي قد تكون غريبة على الناس، والناس بتقول هعلم ابني ولا بنتي إيه؟.. لأ ده المستقبل الحقيقي والتعليم الحقيقي اللي محتاجين كلنا نتعلمه.. أحيانا بنكون مقصرين في الإعلام وإننا نسوق الكلام المهم للدولة».