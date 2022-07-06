اعرف أشهر وأفضل أماكن للخروج في القاهرة 2022.. «علشان فسحة العيد»

أشهر وأفضل أماكن للخروج في القاهرة 2022، من الكلمات التي تستحوذ على اهتمام الكثير من المواطنين، بالتزامن مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، ونهاية العام الدراسي، وبالتالي يبحث عن أماكن يمكن التنزه فيها بأسعار مناسبة.

أشهر وأفضل أماكن للخروج في القاهرة 2022

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي أشهر وأفضل أماكن للخروج في القاهرة 2022 لقضاء أوقات مميزة للعائلات والأصدقاء، والتي جاءت كالآتي:

برج القاهرة

يعتبر من العلامات المميزة في منطقة الزمالك في محافظة القاهرة، إذ يمكن مشاهدة المناظر من أعلى مكان في مصر، ويمكن تناول الطعام في مطعم البرج، ويمكن زيارة البرج خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك خلال الفترة ما بين التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

المسرح القومي

إذا كنت ترغب في مشاهدة مسارح وبرامج فنية مناسبة للأطفال وللكبار، فيمكن متابعتها من خلال المسرح القومي أو مسرح العرائس في منطقة العتبة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحا حتى منتصف الليل، وتتراوح سعر التذكرة ما بين 30 جنيهًا الى 100 جنيه.

دريم بارك

واحدة من أهم الملاهي في مصر، وتتواجد في منطقة 6 أكتوبر، وتتواجد فيها الكثير من الألعاب المناسبة للأطفال وحتى البالغين، وهناك العديد من التذاكر بأسعار متفاوتة حسب رغبة كل شخص، وهو مكان مناسب للعائلة، ولزيارة مع الأطفال.

مول سيتي ستارز

يقع مول سيتي ستارز في مدينة النصر، ويتواجد بها مجموعة من السينمات والمطاعم، والمحلات لمحبي التسوق وشراء الملابس من الماركات العالمية، فضلا عن عدد كبير من المطاعم المعروفة، بالإضافة إلي مناطق للعب الأطفال.

جنينة مول

يعتبر من أكبر المولات الموجودة في مصر وتحديدًا في مدينة نصر، وهو يحتوي على العديد من المحلات التجارية المعروفة، فضلا عن أن بها العديد من الأنشطة الترفيهية ومنها مناطق للتزحلق على الجليد.