رئيس التحرير

محمود مسلم

5 رسائل وجهها قاتل نيرة بعد النطق بحكم الإعدام: أنا مش وحش.. خلوا بالكم من أمي

كتب:

منة عبده
11:51 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
المتهم بقتل نيرة أشرف

المتهم بقتل نيرة أشرف

عدد من الرسائل ألقاها المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، من داخل قفص الاتهام، عقب النطق بحكم الإعدام بحقه. 

وجاءت أبرز هذه الرسائل: «طمنونى على أمى، وخلى بالكم من أمى وإخواتي، وأنا مش وحش، أنا طول عمرى مميز في حياتي وفي دراستي».

وأضاف محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف: «ظلمت نفسي لما حبيتها، ونفسي أشوف أهلي قبل ما يتنفذ عليا حكم الإعدام». 

كما أعطى المتهم بقتل نيرة أشرف، المحامي الخاص به أحمد حمد، عددًا من الرسائل لتوصيلها إلى أسرته، أبرزها: «طمني على أمي ونفسي أشوفها قبل الإعدام». 

اقرأ المزيد:

«الجرم ثبت والجزاء الإعدام قصاصا».. منطوق الحكم على قاتل نيرة أشرف

بعد الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف.. 60 يوما ويبدأ العد التنازلي لتنفيذ العقوبة

محامي نيرة أشرف: لا دية في القتل العمد.. ولا أقبل إذاعة تنفيذ حكم إعدامه

مصير المتهم بقتل نيرة أشرف بعد حكم الإعدام.. البدلة الحمراء حتى النقض

محامي نيرة أشرف: القاتل استقبل حكم إعدامه بـ«برود».. والأسرة تتلقى العزاء غدا

زغاريد وفرحة بين أسرة وجيران نيرة أشرف بعد الحكم بإعدام القاتل

عاجل.. الحكم بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.