5 رسائل وجهها قاتل نيرة بعد النطق بحكم الإعدام: أنا مش وحش.. خلوا بالكم من أمي

عدد من الرسائل ألقاها المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، من داخل قفص الاتهام، عقب النطق بحكم الإعدام بحقه.

وجاءت أبرز هذه الرسائل: «طمنونى على أمى، وخلى بالكم من أمى وإخواتي، وأنا مش وحش، أنا طول عمرى مميز في حياتي وفي دراستي».

وأضاف محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف: «ظلمت نفسي لما حبيتها، ونفسي أشوف أهلي قبل ما يتنفذ عليا حكم الإعدام».

كما أعطى المتهم بقتل نيرة أشرف، المحامي الخاص به أحمد حمد، عددًا من الرسائل لتوصيلها إلى أسرته، أبرزها: «طمني على أمي ونفسي أشوفها قبل الإعدام».