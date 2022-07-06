عاجل.. العفو الرئاسي: إطلاق سراح دفعة جديدة من الغارمين والغارمات غدا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي اليوم/ عن الإفراج عن دفعة جديدة من الغارمين والغارمات يصل عددها إلى 75 حالة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق أول أيامه السبت القادم.

وقال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه الرسمي على تويتر منذ قليل: «غدا الخميس خروج أول دفعة غارمين وغارمات من السجون بإجمالي ٧٥ حالة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.. وبشائر الخير تتوالى».

حالات جديدة للعفو عنها بمناسبة عيد الأضحى

وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة درست على مدار الأيام الماضية حالات جديدة للعفو عنها بمناسبة عيد الأضحى البمارك.

سلطة العفو الرئاسي بنص الدستور

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن اللجنة تنظر بإحترام وتوقير لقضاء مصر الشامخ والمستقل، موضحاً أن سلطة العفو هي سلطة دستورية خولها الدستور لرئيس الجمهورية، لإعطاء فرصة جديدة لمن لم يتورط في قضايا عنف أو إرهاب.