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«الأسنان»: العفو الرئاسي تنجح في إخلاء سبيل أحمد حمدي أبو الفتح

كتب:

إسراء سليمان
11:24 ص | الإثنين 27 يونيو 2022
نقابة أطباء الأسنان

نقابة أطباء الأسنان

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إخلاء سبيل الدكتور أحمد حمدي أبو الفتح، بناء على مخاطبات النقابة للجنة العفو الرئاسي بأسماء مجموعة من أطباء الأسنان ممن لم تصدر بحقهم أي أحكام.

وتوجهت نقابة أطباء الأسنان، بخالص الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيته في إفطار الأسرة المصرية 2022 بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وأعربت نقابة أطباء الأسنان عن أملها في الإفراج عن باق أطباء الأسنان بالخطاب.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.