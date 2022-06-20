عاجل.. عضو «العفو الرئاسي»: الإفراج عن دفعتين من الشباب المحبوسين خلال أيام

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن قرب خروج مجموعتين من الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك على دفعتين متتاليتين، خلال أيام.

خروج دفعتين من المحبوسين على ذمة قضايا رأي

وقال «العوضي» في منشور له عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بإذن الله خلال أيام خروج دفعة من المحبوسين علي ذمة قضايا رأي بمناسبة 30 يونيو ودفعة أخرى بمناسبة عيد الأضحي المبارك.. اللهم أسعد كل البيوت الحزينة وأنعم عليهم بلمّ الشمل».

تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي عن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع تشكيلها، وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد 5 أعضاء: هم «طارق الخولي، محمد عبد العزيز، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة».

وعلى مدار الأسابيع الماضية أعلنت لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل عدد من المحبوسين في قضايا لا تتعلق بممارسة العنف والإرهاب، وخصصت استمارة إلكترونية لاستقبال طلبات الأهالي والأسر للعفو الرئاسي.