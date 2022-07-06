السيسي يطالب بإنتاج برامج مشابهة لـ«الدوم»: اكتشفوا المواهب التكنولوجية

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إمكانية إنتاج برنامج مسابقات عن المواهب المتميّزة تكنولوجيا، على غرار برنامج «الدوم» الذي أُذيع قبل فترة على قناة ON، قائلا: «شوفت برنامج اسمه الدوم في التلفزيون، أدى فرصة كبيرة جدا نشوف مهارات جميلة للشباب، وقدر يجمعهم من كل أنحاء مصر ويقدمهم والناس تشوفهم، وبالتالي أتحنا منصة وسوق للفكرة».

مشروعات مصر الرقمية

وتساءل الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «طيب منقدرش نعمل برنامج زي ده نتكلم فيه عن التعليم التكنولوجي الجديد ونكتشف المواهب المتميزة ونلقي الضوء عليهم؟، عشان أخلي باقي الشباب الموجودين بالدولة المصرية وكل النشئ اللي طالع عنده الحلم ده، والمقارنة دايما بتبين المستوى الحقيقي».