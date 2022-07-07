وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في عنيزة بالسعودية أقدم مدن القصيم

بعد إعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجه، كثر البحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في عنيزة بالمملكة العربية السعودية.

ومدينة عنيزة السعوية عاصمة محافظة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب وقفة عرفات يستعد المواطنون في محافظة عنيزة لعيد الأضحى المبارك ويبحثون عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في عنيزة.

ومدينة عنيزة من أقدم مدن منطقة القصيم، وهي روضة المزارع والبساتين ووفرة المياه وصفاء التربة.

كما تعتبر عنيزة السعودية مدينة تاريخية اكتسبت أهميتها منذ القدم بسبب موقعها الجغرافي المميز.

مدينة عنيزة تقع في الجزء الشمالي الأوسط من هضبة نجد

وتقع مدينة عنيزة في الجزء الشمالي الأوسط من هضبة نجد إلى الجنوب من مجرى وادي الرمة، وتحيط بها كثبان رملية من الشمال والغرب تسمى رمال الغميس، كما يقع إلى الجنوب منها رمال وغابات الغضا في منطقة الشقيقة.

ومع بدء شهر ذي الحجة الأربعاء الماضي الذي وافق 30 يونيو، فإن وقفة عرفات ستكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 يوليو 2022.

وقت صلاة عيد الأضحى المبارك

وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة، ووفقًا للحسابات الفلكية فإن شروق الشمس في مدينة عنيزة السعودية سيكون في 5.19 صباحًا.

وعليه، فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في عنيزة ستكون نحو الساعة 5.40 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.