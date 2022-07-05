موعد صلاة العيد 2022 في العراق.. العائلات تحتفل بالتكبير والتهليل

ينتظر المسلمون حول العالم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتحديداً موعد الصلاة الذي يختلف من بلد إلى أخر حسب التوقيت، وتصدر موعد صلاة العيد 2022 في العراق، قائمة الأكثر بحثاً، نظراً لما تمثله صلاة عيد الأضحى من أهمية كبرى لدى الشعب العراقي، وتعد ركنًا أصيلًا من أركان الاحتفال بالعيد.

وتلتزم العراق كغيرها من الدول العربية، بما تعلنه المملكة العربية السعودية بشأن رؤية هلال شهر ذو الحجة، حيث أعلنت المملكة أن يوم الخميس الماضي هو أول أيام شهر ذو الحجة، أي أن السبت 9 يوليو الجاري سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو اليوم العاشر من شهر ذو الحجة.

موعد صلاة العيد 2022 في العراق

ومنذ إعلان المملكة العربية السعودية بأن السبت الموافق 9 يوليو، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بدأ عدد كبير من العراقيين في البحث عن موعد صلاة العيد 2022 في العراق، وتحديداً العاصمة بغداد، وهو ما أعلنته البحوث الفلكية في البلاد لتبدأ صلاة عيد الأضحى في بغداد في تمام 5:27 صباحا.

ويتميز عيد الأضحى المبارك في العراق بمجموعة من المظاهر والطقوس المختلفة، ومنها تجمع العائلة والتوجه لتأدية صلاة العيد، وتستمر العائلة في ترديد تكبيرات العيد، ثم العودة سريعاً إلى المنزل للتجهيز لذبح الأضحية، ثم قيام السيدات في المنزل بالتجهيز لوجبة الإفطار والتي تتكون عادة من خبز جاف في شوربة اللحم.

إجازة عيد الأضحى في العراق

ولا يخل بيت في العراق من تقديم الحلوى العربية والفاكهة إلى جانب احتساء الشاي والقهوة، كما يقوم الجيران والأقارب بتبادل الزيارات، وتستمر إجازة عيد الأضحى في العراق لمدة 5 أيام متتالية، تبدأ من يوم وقفة عرفات وتنتهي رابع أيام العيد، بحسب ما أعلنته الحكومة العراقية.