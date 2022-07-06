كريم الحسيني يدخن «الڤيب» ويستمع للمزيكا: نسيت إني صايم (فيديو)

نشر الفنان كريم الحسيني، مقطع فيديو من داخل سيارته، وهو يدخن سجائر «الڤيب»، رغم صيامه الأيام العشر من ذي الحجة، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مؤكدا أنه لم يكتشف ذلك إلا بعد تصوير الفيديو.

كريم الحسيني يمازح جمهوره بدخان «الڤيب»

وكتب كريم الحسيني، تعليقًا على مقطع الفيديو عبر حسابه قائلًا: «المهم إنِ نسيت إنِ صايم، وقولت أنفخ فى الڤيب مع المزيكا».

ومازح الحسيني، جمهوره قائلًا: «مش دي المشكلة، المشكلة الأكبر إنِ فضلت ناسي فعلاً، واكتشفت بس وأنا بنزل الفيديو بعدها بساعة، رغم إنِ كنت هموت واشرب ميه بعد السحور، والغربية إن الإضاءه بتتغير مع كل سحبة نفس تفتكروا ليه؟!».

كريم الحسيني يشارك في مسرحية زقاق المدق

وشارك كريم الحسيني، مؤخرًا في مسرحية «زقاق المدق»، عن رواية الأديب نجيب محفوظ، مع دنيا عبد العزيز، محسن محي الدين، بثينة رشوان، بهاء ثروت، نهال عنبر، وأحمد صادق، إخراج عادل عبده.