كريم الحسيني يكشف تفاصيل مشروعه لبيع «شاي وقهوة».. ونشوى مصطفى تدعمه برسالة

تصدر الفنان الشاب كريم الحسيني تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن حول سيارته لمشروع تجاري لبيع المشروبات الساخنة على الطريق.

كريم الحسيني يعلق على فيديو المشروبات الساخنة

وكشف كريم الحسيني في تصريح خاص لـ «الوطن» أنه غير مستاء من لجوئه إلى هذا المشروع بعيدًا عن الفن، قائلًا: «بالنسبة ليا أنا واخد الموضوع طاقة إيجابية، ومش متضايق خالص، وعملت كدا عشان ملجأش للأفلام الشمال أو الأى كلام الموبوءة اللي بتتعرض عليا أو علينا عموما ونقوم مضيينها وناخد عربون عشان نمشي البيت ونقدر نعيش».

وأضاف: «عشان أنا مش عايز ألُط نفسي، بشتغل موظف في مسرح الدولة وعندي عرض آخر الأسبوع برا مصر، بجانب ورش التمثيل اللي بشارك فيها، وكمان بدرس في الجامعة، أو إني بعمل مشروع زي دا، بكل أريحية عشان ملجأش لحاجة تضايقني في الفن».

تفاصيل مشروع بيع مشروبات ساخنة

وكان «الحسيني» نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو يعد أحد المشروبات الساخنة باستخدام سيارته، وعلق عليه قائلًا: «مشروعي الجديد، الشغل مش عيب، حلمك ملوش تاريخ صلاحية».

نشوى مصطفى تدعم كريم الحسيني

وبعد تداول هذا الفيديو قام عدد من الفنانين بتقديم الدعم له، منهم الفنانة نشوى مصطفى التي كتبت عبر حسابها على «الفيسبوك» قائلة: «ده الزميل المحترم الفنان المبدع من وهو طفل، ومين ينسى دوره في فيلم الجراج، كان عامل دور الطفل المصاب بشلل الأطفال واللي بيساعد أمه في المصاريف».

وتابعت: «المحترم ده الراجل الجدع الفنان الكبير بيشتغل على عربية قهوة، المحترم ده درس 4 سنين تمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، مش عيب ده منتهى الرجولة، بس أنا أعرف إحساس الفنان اللي بحق وحقيقي لما موهبته تتعطل ومايلاقيش فرصة فيها عدالة».