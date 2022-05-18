بعد ظهوره على «عربية قهوة».. كريم الحسيني يحضر عزاء والد الفنان ضياء عبدالخالق

يقام حاليا عزاء والد الفنان ضياء عبد الخالق بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وحرص على الحضور عدد كبير من الوسط الفني، أبرزهم دنيا عبد العزيز رفقة زوجها، ويوسف إسماعيل مدير مهرجان المسرح القومي، المطرب مصطفى شوقي، المخرج الدكتور عادل عبده، ميدو عادل، وطه دسوقي، بالإضافة إلى الفنان كريم الحسيني.

كريم الحسني في عزاء والد الفنان ضياء عبد الخالق

وصل الفنان كريم الحسيني عزاء والد ضياء عبد الخالق منذ قليل، ويعتبر أول ظهور له، بعد ظهوره على «عربية قهوة»، بإحدى مناطق القاهرة.

ورحل عن عالمنا والد ضياء عبد الخالق أمس الأول، إذ أعلن الفنان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى اليوم والدى الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم»، وأقيمت صلاة الجنازة بالأمس في مسجد الرحمة.

وجاءت وفاة والد ضياء عبد الخالص، بعد 6 أشهر من وفاة والدته، وجرى دفنها فى مقابر الأسرة بمنطقة البساتين.

مشاركة ضياء عبد الخالق في دراما رمضان 2022

يذكر أن ضياء عبد الخالق شارك في دراما رمضان المنقضي ضمن مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة أحمد أمين، طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمد جمعة، هبة عبد الغني، عايدة رياض، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسين المنباوي.