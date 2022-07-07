برج الثور من الأبراج الترابية، وحسب توقعات الأفلاك له حظك اليوم برج الثور الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا، فالقمر يتواجد في منزلك السادس، مما يمنحك حيوية وإصرارا على إنجاز أعمالك الناجحة على أكمل وجه، وتطمئن أيضا اليوم على حالتك الصحية، أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي فوجود كلا من الشمس وعطارد في منزل العلاقات اليوم، سوف يمنحك سحرا وجاذبية وتنجح في توطيد علاقتك بالأحباب وتنجح في التواصل جيدا مع كل من حولك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

أكدت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، مولود برج الثور، سيكون اليوم سعيد ومستقر على الصعيد العاطفي، نظرا لوجود الشمس وعطارد في منزل العلاقات، وهذا سوف يمنحك نوع من أنواع السحر والجاذبية التي تستطيع من خلالها أن توطد علاقتك بشريك حياتك، أو بالأحباب وتتواصل جيدا مع من حولك، مما يحقق لك الكثير من الاستقرار العاطفي والعائلي اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

أوضحت خبيرة الفلك والأبراج، أن وجود القمر في منزلك السادس اليوم سوف يمنحك اليوم حيوية وسرعة وانطلاق وسرعة بديهة، وإصرارا على إنجاز الكثير من أعمالك المتاخرة ، وذلك على أكمل وجه، ودون أي معوقات قد تصادفك، نظرا لوجود دعم واضح من الأفلاك لك اليوم، وفق حظك اليوم.