حظك اليوم برج الثور الاثنين 4-7-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور هو أحد الأبراج الترابية التي تنتمي إلى مجموعة كل من الجدي والعذراء، ومن المعروف عن مولود الثور أنه يتفق بشكل كبير مع الأبراج المائية والترابيّة، وهو أيضا يميل لمواليد أبراج العقرب والسرطان.

ومن مميزات موليد برج الثور، أنه من الشخصيات السريعة والعملية في تفكيرها ويستطيع أن يحلل كل الأمور بمنتهى الاتزان والسرعة، وهو أيضا شديد الإخلاص للمحيطين به، ويمكن الثقة به، كما أنه شديد الحب والاهتمام بعائلته، ومعروف عنه أيضا أنه من الشخصيات المحبة للقيادة والتي تستطيع تحمل المسئولية، وهو أيضا شديد التفوق والذكاء، ويكره التغير، وشديد الصبر والتحمل، ويعتبر من الشخصيات القوية والصلبة، ويكره المفاجآت.

عيوب برج الثور

ومن أكثر عيوب مولود برج الثور، سريع الاستفزاز، سريع الغضب، يتصف بالعناد الشديد، شديد الغيرة، سريع التوتر والانفعال والعصبية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، عن توقعاتها الفلكية اليوم الاثنين لمولود برج الثور، موضحة أن القمر في منزل الحب وهذا سيجعل الرومانسية تخيم عليك، ويمدك بالعواطف الجياشة والسعادة والشعور بالاستقرار، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية، وفقا لتوقعات عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، وكذلك بالموهبة العملية، ويساعدك على أن تستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.