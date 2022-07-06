حظك اليوم برج الثور الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح بشأن الصحة والحياة الشخصية، هذا ما يمنحك الفلك اليوم، عزيزي مولود برج الثور، على الصعيدين العاطفي والمهني، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي شرحت تفاصيل حظ ذلك المولود، الذي يُعرف بميله دائمًا للنظرة التشاؤمية والسوداوية، مما يجعل الكثيرين يبتعدون عن أصحاب هذا البرج، رغم أنه من الشخصيات التي تتميز بصفات الطيبة، وتميل بشكل واضح إلى المسالمة، ما يتسبب في تحطمه عند مواجهة الواقع بمشاكله واختلافات وجهات النظر.

واليوم الأربعاء 6 يوليو الجاري، تستعرض بوابة «الوطن»، لمواليد برج الثور، المهتمين بحركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

قالت عبير فؤاد، إن حظك اليوم، لمواليد برج الثور، على المستوى المهني والعملي، يشهد تنافر القمر مع كوكب المشترى، في منزلي الصحة، وعلى أصحاب هذا البرج، تنظيم جهودهم، والاهتمام بصحتهم، وعدم إهمال أي عارض، أو تضيع طاقتهم، فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

على المستوى العاطفي والعائلي، تنصح خبيرة الأبراج، أصحاب هذا البرج اليوم، بضرورة تنظيم أولوياتهم، وعد التحدث عن حياتهم الشخصية.

مشاهير برج الثور

بحسب أشهر الولادة، فينتمي الكثير من المشاهير لـ برج الثور، من بينهم بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبد الكافي.