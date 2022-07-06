موعد وقفة عرفة 2022 في تونس.. تقاليد شعبية احتفالا بعيد الأضحى

تساءل رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد وقفة عرفة 2022 في تونس، وذلك بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية، أن يوم عرفة هو 9 من شهر ذي الحجة 1443 هـ، الذي يوافق يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، في حين أن 10 من شهر ذي الحج الموافق يوم السبت 9 يوليو المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد وقفة عرفة 2022 في تونس

وأعلنت دار الإفتاء التونسية، أنَّ موعد وقفة عرفة في تونس 2022، يتفق مع يوم عرفة في المملكة العربية السعودية، إذ يوافق يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، ويوم السبت 9 يوليو المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستعد الشعب التونسي للعادات والتقاليد الشعبية، التي اعتادوا عليها من الصغر وتورثها جيل بعد جيل، خاصة بعد الإعلان عن موعد عرفة 2022 في تونس، إذ تقوم العائلات بزيارة بعضهم البعض لتناول الحلويات والاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك، كما تخرج السيدات من منازلهم محملين بما لذّ وطاب من الحلويات، متجهين لزيارة أقاربهم الموتى في المقابر، من أجل التصدق عنهم وقراءة الفاتحة على قبورهم.

عادات وتقاليد تونس للاحتفال بعيد الأضحى

وفى أول أيام عيد الأضحى المبارك، يستفيق الشعب التونسي صباحا على صوت أذان صلاة العيد، في جميع المساجد والجوامع، كما يذهب الرجال والنساء لأداء صلاة العيد مع أبنائهم فى جماعة احتفالا بقدوم العيد، وفور عودتهم يقومون بذبح الأضحية وتوزيعها على الأقارب والمحتاجين، كما أنَّ النساء تضع البخور في أرجاء المنزل، وتقوم بتزيين الأطفال بملابس العيد الجديدة، وإعداد الطعام والحلويات، إذ تشتهر تونس بلذة طعم الحلويات.

ويذكر أنَّه من الحلويات التي يعدها التونسيون في المنازل، هي البسكويت والصمصة والبقلاوة والمقروض والبقلاوة الباي.