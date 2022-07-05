موعد وقفة عرفة 2022 في سوريا.. وتوجيهات مهمة للجزارين بشأن الأضاحي

أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف بسوريا، موعد وقفة عرفة 2022 في سوريا، موضحا أنّه يوافق يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، على أن يكون يوم السبت الموافق 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد وقفة عرفة 2022 في سوريا

وبحسب وكالة أنباء «سانا» السورية، أكد المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، أنّه بعد تحديد موعد وقفة عرفة، يحتفل الشعب السوري بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك السبت المقبل، من خلال حضور شعائر صلاة العيد، وذبح الأضاحي، حيث فرضت العاصمة السورية دمشق، على أصحاب محلات الجزارة الراغبين بذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، الحصول على رخصة ذبح مؤقتة خلال هذه الفترة.

ودعت مدينة دمشق، أصحاب محلات الجزارة إلى التواصل مع مديرية الشؤون الصحية في مجمع خدمات منطقة كفرسوسة، للحصول على رخصة ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مصطحبين معهم عدة وثائق.

احتفلات سوريا فى يوم وقفة عرفة وعيد الأضحي المبارك

يذكر أنّ جميع المواطنين ينتظرون موعد وقفة عرفة 2022 فى سوريا، لأداء فريضة الصيام والحصول على الأجر من الله، إضافة إلى استعدادهم للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، من خلال ذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين، إذ إنّ الأضحية من الشعائر الإسلامية التي يمارسها المسلمين في أنحاء العالم كافة، وتبدأ من بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك حتى آخر أيام العيد.