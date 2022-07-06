الحكومة تنفي إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد الكبرى

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع والصحف الإخبارية، بشأن إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد الكبرى، مؤكدا أنّ ما يتردد في هذا الأمر ما هو إلا مجرد شائعات.

صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد الكبرى

وأضاف المركز الإعلامي في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى دون إلغاء.

وأوضحت وزارة الأوقاف، بحسب البيان، أنّه جرى تفويض مديري المديريات على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، وفق ترتيب كل مديرية، وبالتعاون مع المحافظات، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التي ستقام بها صلاة العيد للسيدات والأطفال.

وتابعت «الأوقاف»، أنّه جرى فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، فضلا عن دعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم أداءهم لها في لقاءات هذا الأسبوع.

توزيع صكوك الإطعام قبل عيد الأضحى

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنّه سيتم توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية، قبل العيد مباشرة، من خلال مشروع صكوك الإطعام، ثم ستستأنف الوزارة عملية التوزيع الكبرى عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على نطاق واسع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالفئات الأكثر احتياجا.

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