أعلنت دار الإفتاء المصرية، توقيت صلاة العيد 2022 في القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع محافظات مصر، وفقا للحسابات الفلكية، لتكون وقفة عرفات لعام 1443هجريا، يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 يوليو الجاري، ويحل أول أيام العيد يوم السبت الموافق 9 يوليو.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين، نكشف توقيت صلاة العيد 2022 في القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع محافظات مصر.

توقيت صلاة العيد 2022 في القاهرة والجيزة والإسكندرية

وجاء إعلان توقيت صلاة العيد 2022 في القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع محافظات مصر، وجاءت كما يلي:

- محافظة القاهرة 5:26.

- محافظة الجيزة 5:26.

- محافظة الإسكندرية 5:28.

- محافظة بورسعيد 5:19.

- محافظة السويس 5:21.

- مدينة العريش 5:13.

- مدينة الطور 5:20.

- مدينة سانت كاترين 5:18.

- مدينة طابا 5:13.

توقيت صلاة العيد 2022 في جميع محافظات مصر

- مدينة شرم الشيخ 5:19.

- توقيت صلاة العيد بمحافظة دمنهور 5:27

- مدينة طنطا 5:25

- محافظة المنصورة 5:23.

- مدينة الزقازيق 5:24.

- مدينة بنها 5:25.

- مدينة شبين الكوم 5:26.

- محافظة كفر الشيخ 5:25.

- محافظة الفيوم 5:29.

- محافظة بنى سويف 5:28.

- محافظة المنيا 5:32.

- محافظة أسيوط 5:33.

- محافظة سوهاج 5:32.

- محافظة قنا 5:29.

- محافظة أسوان 5:32.

- مدينة أبو سمبل 5:41.

-محافظة مرسى مطروح 5:39.

- مدينة الغردقة 5:22.

-واحة الخارجة 5:40.

- محافظة الإسماعيلية 5:20.

- محافظة دمياط 5:20.

- مدينة السلوم 5:47.

- مدينة نويبع 5:15.

- مدينة حلايب 5:21.

- مدينة شلاتين 5:23.

إجازات عيد الأضحى

وسبق أن أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الأضحى لتبلغ 6 أيام، إذ تبدأ من السبت المقبل الموافق 9 يوليو، وتستمر حتى يوم الخميس 14 يوليو.