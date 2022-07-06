ضوابط صلاة العيد في الساحات والمساجد.. «الأوقاف» توضح

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويبحث الكثيرون عن ضوابط صلاة العيد في الساحات والتي حددتها وزارة الأوقاف، لا سيما بعد أن صدرت بيانا أكدت فيه أنه لا صحة لإلغاء صلاة العيد في الساحات، وأكدت أن صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى قائمة.

ضوابط صلاة العيد في الساحات والمساجد

ووفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف ستكون ضوابط صلاة العيد في الساحات والمساجد هذا العام، أكدت أن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى، ولا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد، مشيرة إلى تفويض مديري المديريات بالإعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية.

وأكدت وزارة الأوقاف في ضوابط صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، أنه تم تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

خطبة عيد الأضحى لوزارة الأوقاف

وأكدت خطبة عيد الأضحى لوزارة الأوقاف أن الأعياد مواسم خير وبركة، تفرح فيها النفوس، وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمةً بالسعادة الصادقة، والبسمة الصافية، وهذا من فضل الله (عز وجل) على الناس، حيث يقول الحق سبحانه: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}، وعندما قَدِمَ نبينا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْم الْفِطْرِ، وَيَوْم النَّحْرِ).

وأوضحت أن يوم عيد الأضحى المبارك من أيام الله (عز وجل) المشهودة، حيث يقول نبينا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ)؛ ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر؛ لأن النَّاس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من أعمال يوم النحر. وتابعت: وفي عيد الأضحى تتجلى مظاهر الفرح والسرور؛ حيث يفرح حجاج بيت الله بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت الحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات حيث التعرض للبركات والرحمات، كما يفرح المسلمون في بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله (عز وجل).