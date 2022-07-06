شقيقة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف تكشف تفاصيل مكالمة فريد الديب لها

انتهى الفصل الأخير في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، فأعلنت محكمة جنايات المنصورة قرارها لتنهي الفصل الأخير في تلك القضية التي أثارت الرأي العام على مدار أكثر من 20 يوما.

تفاصيل مكالمة مكتب فريد الديب بأسرة المتهم بقتل نيرة

وانتقلت عدسة تليفزيون «الوطن» لمنزل محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف لكشف تفاصيل مكالمة المحامي فريد الديب معهم، والتي كانت تتوقع الحكم بإعدامه، وأكدت شقيقة محمد عادل أنهم كانوا يتوقعون الحكم بإعدامه وسيتم النقض على الحكم، وأنهم متفائلون بقبوله وتخفيف الحكم.

وأشارت إلى أن مدير المكتب الخاص بالمحامي فريد الديب تواصل مع الأسرة، مصرحا لهم بأنه في حالة القبول بشكل نهائي للقضية سيتم توكيل من مكتب المحامي فريد الديب بتلك القضية نظرا للظروف الصحية التي يمر بها «الديب»، وأن الأسرة متفائلة بهذا الاتصال.

وعقدت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في جلسة اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.