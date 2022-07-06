17 يوما بين مقتل نيرة أشرف والحكم بإعدام قاتلها.. القضاء ينهي غضب المصريين

قبل 17 يوما، تحديدا الاثنين 20 يونيو الماضي، ضج المجتمع المصري بواقعة مؤسفة قشعرت لها الأبدان، إذ جرى تداول مقطع فيديو لشاب يعتدي أمام بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة على زميلته الطالبة نيرة أشرف بطريقة بشعة، مستخدمًا سلاحًا أبيض نحرها به من منطقة الرقبة؛ لتصبح تلك الحادثة مع الوقت قضية رأي عام يتابعها العالم العربي عن كثب حتى صدور حكم الإعدام على القاتل محمد عادل، في وقت يعد وجيز للنظر بالقضية.

الاثنين 20 يونيو 2022.. مقتل نيرة أشرف

بداية الحادثة المؤلمة، تعود إلى تداول مقطع الفيديو القصير المرتبط بقتل «نيرة»، وعقبها تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن زميلته بها وذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب أمام جامعة المنصورة؛ لتنتقل سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى موقع الحادث؛ ليتم الكشف عن الجاني والمجني عليه.

وفي وقت وجيز بدأت جهات الأمن في الدقهلية التحقيقات مع المتهم بقتل نيرة أشرف لبيان دوافع ارتكابه للجريمة، وبعدها أعلنت النيابة العامة أن المستشار النائب العام أمر بمباشرة التحقيق العاجل في الواقعة وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.

الثلاثاء 21 يونيو 2022.. تأبين وحبس المتهم 4 أيام

وبعد يوم من الواقعة، أعلنت جامعة المنصورة تأبين للطالبة نيرة أشرف في مكان الحادث وأداء صلاة الغائب عليها بساحة كلية الآداب؛ لتسيطر حالة من الحزن على الطلاب، وبعدها بساعات أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم محمد عادل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة، عمدًا مع سبق الإصرار.

الأربعاء 22 يونيو 2022.. محاكمة مبروك عطية والمتهم يحال للجنايات

وعلى هامش تفاصيل الحادث الجنائية، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج محاكمة مبروك عطية، عبر «تويتر»، ردا على تصريحات أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بشأن واقعة قتل طالبة المنصورة، إذ وصفها البعض بـ«الصادمة»، خاصة أنه ركز في تعليقه بشكل مباشر على المظهر العام للفتاة، ما أشعل موجة غضب واسعة وصلت إلى إعلان المجلس القومي للمرأة التقدم ببلاغ للنائب العام ضده.

وفي الوقت الذي تزايد تداول هاشتاج مبروك عطية، أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتُهم به من قتل الطالبة المجني عليها «نيرة» عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بعدما استمعت النيابة العامة لـ25 شاهدا في الواقعة.

كما في نفس التوقيت، حددت محكمة الاستئناف عقد أولى جلسات محاكمة المتهم الأحد 26 يونيو، إذ توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الطالب محمد عادل نفذ الجريمة عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد بالمجني عليها وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

الخميس 23 يونيو 2022 .. مناشدة بوقف فيديوهات قتل نيرة

وخلال 23 يونيو 2022، شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التي تتناول القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصا ما يجر تداوله بشأن حادث «نيرة » فتاة المنصورة، التي راحت ضحية جريمة وحشية، مؤكدا أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية، في هذا المجال.

الجمعة 24 يونيو 2022.. تقرير الصفة التشريحية

وبعد أيام وجيزة صدر تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الطالبة نيرة أشرف، والذي تبين أنها أصيبت بـ17 جرحا نتيجة للطعنات التي وجهها لها زميلها، فيما أكد تقرير الطب الشرعي لـ محمد عادل محمد إسماعيل المتهم، أن جميع التحاليل التي أجريت له سلبية وأنه لا يتعاطى أو مدمن لأي نوع من أنواع المواد المخدرة أو الكحوليات.

السبت 25 يونيو 2022.. فض أحراز القضية ومواجهة المتهم

وخلال السبت 25 يونيو الماضي، انتهت نيابة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من فض أحراز قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة، كما قامت نيابة المنصورة بمواجهة المتهم محمد عادل، بمحاضر قامت المجني عليها، بتحريرها بأوقات سابقة لإفادته حولها.

الأحد 26 يونيو 2022.. أول محاكمة للمتهم

وكان يوم 26 يونيو، أول ظهور للمتهم بعد الواقعة، ووقتها طلب القاضي من الحراسة الأمنية علي المتهم محمد عادل، فك الحديد من يد المتهم، وبدأ في مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، وبعد ذلك قرر المستشار بهاء الدين المري رئيس محكمة جنايات المنصورة تأجيل نظر قضية المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلي جلسة الثلاثاء 28 يونيو.

وفي مساء 26 يونيو، ‏أعلن المكتب الفني‎ ‎لمحكمة استئناف المنصورة‎ بمحافظة الدقهلية، عن حظر النشر نهائيا في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، ‏وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية ‏المحلية والدولية ‏وغيرها من النشرات أي كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا جلسة النطق بالحكم‎.

الثلاثاء 28 يونيو 2022.. إحالة أوراق المتهم للمفتي

وبعد يومين من سير القضية، قرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم، فيما بث كلمة للقاضي مؤثرة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي.

الجمعة 1 يوليو 2022.. حملة لجمع دية ومقاضاة منى أبو شنب

ومنذ أيام، أطلق محامٍ حملة لجمع دية نيرة أشرف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيما أعلنت أسرة الطالبة مقاضاة منى أبو شنب، على هامش تصريحاتها ضد نيرة أشرف؛ إذ قال والدها، خلال تصريحات خاصة مع تليفزيون «الوطن»، إن محامي الأسرة سيقدم بلاغًا للنائب العام.

كما تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد محامٍ دعا إلى جمع تبرعات لدفع دية لأسرة نيرة أشرف.

الثلاثاء 5 يوليو 2022.. إعلان قبول فريد الديب الدفاع عن المتهم

وفي الوقت الذي أعلن فيه أحد المحامين جمع مبلغ مالي كـ«دية»، من أجل إنقاذ القاتل، وكانت هناك حملة تعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي كما ملم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل تداولت الأخبار، قبول المحامي المعروف فريد الديب، مهمة الدفاع عن القاتل من أجل إنقاذه.

الأربعاء 6 يوليو 2022.. الإعدام شنقا

وقضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم محمد عادل، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.