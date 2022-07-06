الكشف الطبي على 482 مواطنا ضمن قافلة طبية في جزيرة شندويل بسوهاج

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، القافلة الطبية المجانية التي انطلقت لتقديم خدماتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة السيدات الحرفيات بجزيرة شندويل بصفة خاصة وأهالي القرية بصفة عامة، بحسب ما صرح به الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، موضحا أن القافلة تأتي وفقاً لخطة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وذلك لخدمة القرى والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة.

القافلة استهدفت الفحص الطبي للحرفيات

وقال الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، إن القافلة استهدفت بشكل خاص الفحص الطبي للحرفيات تكتل التلي والنسيج والمطرزات، وذلك للوقوف على الحالة الصحية التي نتجت عن ممارستهن للحرفة بشكل يومي، وإيجاد حلول لتجنب توقف الحرفة وضمان استدامتها، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الجامعة لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد أبحاث علمية تخدم القضايا التنموية والتحديات التي تواجه الإقليم.

تخصصات متعددة ضمن القافلة الطبية

وذكر الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن القافلة استهدفت العديد من التخصصات منها الباطنة، الأطفال، العظام، الجهاز الهضمي، العصبية، إلى جانب تخصصات الأنف والأذن الرمد، الصدرية والروماتيزم، حيث شارك بها 14 طبيبا و18 طالبا من طلاب الكلية.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 482 مواطنا بجزيرة شندويل وصرف العلاج بالمجان لهم، وتم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية، مشيراً إلى أنه خلال القافلة تم التوعية بعدد من الموضوعات كأهمية التغذية الصحية السليمة والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

وشارك في القافلة، عدلي أبو عقيل، رئيس مجلس مدينة سوهاج، والدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة بجامعة سوهاج، والدكتور علاء غالب، أستاذ أمراض الباطنة والمنسق الطبي للقافلة، والدكتورة ريهام محمد علي، مدير مركز الحرف اليدوية بالجامعة والمنسق الفني للقافلة، والدكتورة ندا عبد المحسن، أستاذ الميكروبيولوجي.