مصطفى عباس بعد أزمة مرضه: عرفت قيمة الصحة.. ربنا يديمها علينا

طمأن الممثل مصطفى عباس، جمهوره على حالته بعد تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب مصطفى عباس قائلًا: «ألف حمد وشكر لله بقيت زي الفل، نعمة الصحه مش بنعرف قيمتها غير ساعه الاختبار فيها، يارب يديمها علينا نعمه يارب»، لتتوالى تعليقات جمهوره وزملائه من بينهم الفنان إيهاب فهمي، الذي علق قائلا: «ألف سلامة عليك يا غالي».

مصطفى عباس يتعرض لأزمة صحية

وكان «عباس»، تعرض لأزمة صحية ودخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وعلق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على «الفيسبوك» قائلا: «ادعولى أنا تعبان»، لتتوالى عليه التعليقات من قبل أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

مصطفى عباس يشكر جمهوره

وقدم مصطفى عباس، الشكر إلى كل من سأل عنه في محنته قائلا: «مش شرط أخوك يبقى من نفس البطن، ممكن أخوك يبقى من بطن تاتيه ومن ديانه تانيه، شكرا كل إخواتى اللى دعولي هنا أو فى ماسنجر أو واتس اب أو تليفون، آسف لو مقدرتش أرد عليكو الحمد لله النهارده أنا أحسن من إمبارح وأول إمبارح، شويه تعب وهيرح و لحالهم والله العظيم انتو عوض ربنا ليا.. بحبكم جدا».

آخر أعمال مصطفى عباس

يذكر أن آخر أعمال مصطفى عباس، مشاركته في مسلسل «بابلو» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، والعمل من بطولة حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، مصطفى فهمي، دنيا سامي، وغيرهم من الفنانين.