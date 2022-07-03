مصطفى عباس يتعرص لأزمة صحية مفاجئة: «ادعولي»

تعرض الممثل مصطفى عباس لأزمة صحية مفاجئة ودخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مصطفى عباس يطالب جمهوره بالدعاء له

ونشر مصطفى عباس صورة له بملابس المستشفى على «الفيس بوك»، وعلق عليها: «ادعولي أنا تعبان».

آخر أعمال مصطفى عباس

يذكر أن آخر أعمال مصطفى عباس مشاركته في مسلسل «بابلو» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، والعمل من بطولة حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، مصطفى فهمي، دنيا سامي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.