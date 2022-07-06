رئيس مدينة زويل: نسابق الزمن لافتتاح المرحلة الثانية للجامعة سبتمبر المقبل

أكد الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من كل أعمال التجهيزات الخاصة بالمرحلة الثانية من إنشاءات الجامعة، المقرر افتتاحها شهر سبتمبر المقبل، وفقاً للخريطة والإستراتيجة التي وضعتها الوزارة، موضحا أن المرحلة الثانية ستشمل عددا من الإنشاءات التي تتمثل في المباني الأكاديمية والسكن والمبنى الإداري وقاعات المؤتمرات والمركز الثقافي، وعدد من المركز البحثية وفقا لأعلى المستويات، ومركز البنك الأهلي لعلوم النانو ومركز الدكتور حلمي للعلوم الطبية.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وأكد رئيس مدينة زويل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عقب الانتهاء من المرحلة الثانية سيتم التوسع من إمكانيات المعامل والوروش وقاعات التدريب والمختبرات والمراكز البحثية بمختلف الكليات بما يحقق ويهدف إستراتيجة إنشاء المدينة البحثية.

سبتمبر المقبل الإفتتاح الكامل للمرحلتين الأولى والثانية بالمدينة

وأوضح رئيس مدنية زويل، أن المدينة تشمل 2 من الكليات «الهندسة والعلوم»، و9 برامج بكالوريوس وبرنامج لمرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى انتظار قرار الأعلى للجامعات بشأن إضافة كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي التي ستشمل 3 برامج.

وأكد رئيس مدينة زويل، أن الجامعة بمجرد الافتتاح الرسمي للمدينة ستبدأ في العمل الرسمي الكامل لها دون أي معوقات بحيث تصل الطاقة الاستعابية لعدد الطلاب لها 10 آلاف طالب خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن مصروفات المدينة مناسبة جدا لكل البرامج بجانب أن هناك عدد كبير من المنح يتم إتاحتها للمتمزين والمتوفقين من الطلاب بمختلف البرامج والكليات.