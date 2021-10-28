رئيس مدينة زويل للعلوم: نسعى للاعتماد الدولي لـ4 برامج دراسية من ABET

أكد الدكتور محمود عبدربه، رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على أن مدينة وجامعة زويل بصدد الحصول على الاعتماد الدولي لـ4 برامج دراسية بها، خلال الشهور المقبلة، قائلا: «نعتبر مبدئيا أخدنا الاعتماد الدولي، ولكن رسمياً ننتظر صدور القرار»، موضحاً أن مندوبي فريق هيئة الـ ABET زار المدينة لمدة 4 أيام، لمراجعة الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الـ4 أشهر الماضية، مشيراً إلى أن المدينة تسعى في أمر الاعتماد الدولي منذ 5 سنوات ماضية، مشيراً إلى أنه لاتوجد أي جامعة حكومية من هيئة الـABET في مصر جتى الآن، وهي أكبر هيئة اعتماد أمريكي.

عبد ربه: فريق ABET راجع الإجراءات الخاصة باعتماد مدينة زويل وأبدى موافقة عيلها

وأوضح رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هيئة ABET هي أكبر هيئة اعتماد أمريكية للعلوم والتكنولوجيا في العالم بأكمله، مضيفاً أن المدينة تسعى للحصول على الاعتماد خلال الفترة المقبل، مشيراً إلى أن المدينة تقدم لاعتماد 4 برامج معتمدة دولياً من ABET، مؤكداً على أن فوائد الاعتماد الدولي تتمثل في قدرة الخريج للحصول على فرص وظيفية متميزة والعمل بمختلف أسواق العمل محلياً ودولياً ومؤهلاً للحصول على فرص وظيفية بصورة يسيرة، قائلا: «مثلاً شركة بوينج لصناعة الطائرات لاتقبل إلا الخريجين المعتمدة شهاداتهم من مؤسسة ABET»، بجانب أن الحاصلين على شهادات التخرج من المؤسسات التعليمية المعتمدة من ABET لا يحتاجون لمعادلة.

مدينة زويل: ABET هيئة اعتماد أمريكية كبرى معترف بها بمختلف دول العالم

وكان رئيس مدينة زويل كتب عبر صفحته الرسمية «فيس بوك»، قائلاً: «ها هي مدينة زويل تخطو متفردة للأمام للحصول على الاعتماد الدولي، فقد أنهى بالأمس فريق ABET زيارته للجامعة التي استغرقت أربعة أيام متواصلة لمراجعة برامج BMS, CIE,ENV,NANENG منهيا أعمال المراجعة التي استمرت قرابة الأربعة أشهر، وقد جاءت إشادة الفريق بجودة العملية التعليمية بالجامعة دليلا على تميز المدينة وتفردها كأول جامعة مصرية حكومية تتقدم لهذا الاعتماد على الرغم من قصر عمر الجامعة».

وأضاف عبدربه: «لله الحمد فإن التقرير الأولي للزيارة يؤهل البرامج المتقدمة للحصول على الاعتماد الرسمي في غضون أشهر من الآن لتصبح مدينة زويل صاحبة أول برامج معتمدة دوليا في مجال الهندسة والعلوم من هيئة ABET على مستوى الجامعات المصرية الحكومية وهو سبق تستحقه المدينة عن امتياز».