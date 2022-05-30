يوم العطاء في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

كرم الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل، فريق عمل مدينة زويل من الأساتذة الجامعيين والإداريين والباحثين، لجهودهم المتميزة خلال عام 2022.

إبراز النجاحات الفردية والجماعية لأسرة المدينة

يأتي هذا التقليد، اتساقا مع منهج مدينة زويل الهادف إلى إبراز النجاحات الفردية والجماعية لأسرة المدينة، التي اجتازت مؤخرا زيارة الاعتماد الدولي، لعدد من برامجها الدراسية Apet لتصبح أول جامعة حكومية ذات طبيعة خاصة، تحصل على الاعتماد الدولي.

إطلاق الدراسة بكليتي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كما تستعد لإطلاق الدراسة بكليتي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، حال ورود موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى حصول مدينة زويل على المركز الأول محليًا، والعاشر عربيًا في تصنيف التايمز البريطانية العام الماضي، رغم حداثة عهدها وقلة عدد الأساتذة بها.

عبد ربه: الهيئة الهندسية تبذل قصارى جهدها للانتهاء من أكبر مبنى أكاديمي بالشرق الأوسط

استعرض الدكتور محمود عبدربه خلال كلمته، ما تحقق من إنجازات في مجال الإنشاءات، بعد تشغيل المجمع الإداري والثقافي بكامل طاقته، بما في ذلك المسرح المتميز الذي تبلغ سعته ما يقرب من 1000 شخص، ومجهز بأحدث التقنيات، مشيرًا الى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تبذل قصارى جهدها للانتهاء من أكبر مبنى أكاديمي بالشرق الأوسط داخل المدينة، واستكمال تجهيزاته المعملية، ليكون جاهزا للافتتاح في سبتمبر المقبل، مع بدء العام الدراسي الجديد.