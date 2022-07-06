نصائح «الأرصاد» للمواطنين في عيد الأضحى.. احذروا التواجد بتلك الأماكن

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا يضم مجموعة من النصائح للمواطنين لتحديد كيفية التعامل خلال أيام عيد الأضحى، ووجهت بعض التحذيرات لهم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقل.

وفيما يلي نعرض أبرز التوجيهات التي أصدرتها هيئة الأرصاد ويجب على المواطنين اتباعها وأيضا أبرز التحذيرات التي يجب عليهم تجنبها.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين في طقس العيد

1- نصحت الأرصاد المواطنين بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا.

2- كما شددت على ضرورة ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة عند الخروج.

3- وحذرت من التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية.

4-كما قال خبراء الأرصاد إن الطقس يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

5- ونصحت المواطنين بضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

6- وأهابت هيئة الأرصاد بالمواطنين بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا.

طقس عيد الأضحى

ومن المتوقع، وفق بيان الأرصاد، أن يكون طقس أول أيام عيد الأضحى شديدة الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة، خلال ساعات النهار مع زيادة في نسب الرطوبة خلال ساعات الصباح والمساء.

درجات الحرارة أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة في رابع أيام العيد- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27