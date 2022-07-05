حالة الطقس غدا الأربعاء 6-7-2022 في مصر.. والعظمى بالقاهرة تصل لـ36 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها قبل قليل، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 6 يوليو الحالي، إذ من المتوقع ارتفاع أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى كالوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأضافت الأرصاد، في البيان الصادر منذ قليل، أن حالة الطقس في السواحل الشمالية نهارا ستشهد غدا طقسا حارا رطبا، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة مناطق الجمهورية، فضلا عن وجود نشاط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ليلاً، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ووفق خبراء الأرصاد فإنّ درجات الحرارة غدًا المتوقعة على الأنحاء كافة، جاءت كما يلي:

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 36 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 23

مطروح 29 23

السلوم 32 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 35 18

نويبع 37 25

طابا 35 24

كاترين 32 17

الطور 39 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 27

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 27

حلايب 35 29

رأس حدربة 33 28