حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى.. اعرف درجات الحرارة في محافظات مصر

حذر خبراء الأرصاد الجوية، من حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى، نظرا لوجود ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة أيضا في نسبة الرطوبة خاصة خلال ساعات الليل، خلال طقس جميع أيام العيد، وفق ما أشارت إليه خرائط الأقمار الصناعية.

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

أكدت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى، ستكون شديدة الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة، خلال ساعات النهار وذلك على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، ووسط وجنوب سيناء، و شمال وجنوب الوجه البحري، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مؤكدة أن الطقس سيكون حار على كلا من السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مع زيادة في نسب الرطوبة خلال ساعات الصباح والمساء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار نشاط للرياح الشمالية الغربية، التي تساعد على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، على محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد ، وجنوب ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومدن القناة ، والقاهرة الكبرى، وأيضا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتصل سرعات الرياح لما بين 16-17 كم في الساعة.

درجات الحرارة في أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة في ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة في ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة في رابع أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27