السيسي يمازح موظفة بمجال تكنولوجي: بتكسبي كام في الشهر.. قولي مش هنحسدك؟

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشباب ممن يعملون بالمجالات التكنولوجيا الحديثة، وأحرزوا تقدما ملحوظا بها، بوضع قائمة بالمطالب التي يحاجونها ويقدمونها للدولة لمساعدتهم.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات «مصر الرقيمة»، اليوم الأربعاء: «بنشكركم إنكم عملتو جه بجهدكم، ولكن الدولة محتاجة القطاع ده يكون رائد في مصر، ويكون قاطرة ولكن معندناش وقت كبير وعاوزين نعمل ده في أقل مدة زمنية ممكنة، ولكن عاوزين نضغط بالجهد والاستثمار وقسوة، ومستعد أعملكم اللي أنتو عاوزينه».

الرئيس السيسي يوجه رسالة لشباب

وأضاف الرئيس السيسي: «أنا سعيد جدا بالنماذج اللي موجودة اللي أنتو بتمثلوها والنجاحات اللي حققتوها، وده أمر ملهم أنكم تقولو للناس أنكو موجودين وكنت حريص أسمع الشباب، ودي تجربة رائعة».

ومازح الرئيس، إحدى العاملات بالمجالات التكنولوجية الجديدة بعد أن سألها عن دخلها: «مش هقول لمحمد معيط على الدخل ولا حاجة بس طمنيني»، لترد: «كله تمام»، ليرد الرئيس: «مش هنحسدك»، لترد عليه مرة أخرى: «أنا بدأت كل حاجة ببلاش ووصلت لـ 2000 دولار مع عملاء تانيين».

وقال الرئيس: «بهنيكم كلكم تاني وبشكركم ويارب يحفظكم، ولازم نحييهم كلهم».