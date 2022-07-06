السيسي: المصريين بيعملوا جمعيات عشان الدروس الخصوصية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ من يريد التصدّي لحوار حقيقي بشأن الدولة المصرية، عليه بناء سياق فكري كامل عن الدولة المصرية، ليكون حديثه متكاملا، موضحا: «اللي بيحصل إنّنا بناخد جزء من الكلام ونتناوله كأنّه حقائق، وكأنّ المسؤولين الموجودين دلوقتي مقصرين، لأ ناخد الموضوع على بعضه كله».

مشروعات مصر الرقمية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجّها حديثه للأسر المصرية: «لازم اهتمامكم يتغير عشان يكون في تعليم حقيقي، مش بتعملوا جمعيات عشان تصرفوا على الدروس الخصوصية، لازم نلتفت للتعليم الصحيح، الدول عشان تتبني بتحتاج صبر وشغل وتضحيات، ومفيش حاجة تقدر تعملها وأنت مبتجريش الجري ده».

الجامعة اليابانية

وتحدّث الرئيس السيسي، عن جامعة زويل، التي يتم إنشاؤها على مرحلتين، الأولى تكلّفت 4.5 مليار جنيه، والثانية 6.5 مليار جنيه، كما تحدّث عن الجامعة اليابانية: «ابتدينا شغل فيها من 2010، والنهاردة مستنيين التصاميم عشان ننفذها، الجامعة كانت قايمة على التبرعات، والتبرعات وقفت، نسيبها على كدا؟، لأ بنخلصها عشان نوري المصريين اللي بيحصل في البلد».

وتابع الرئيس، أنّ ما يُنفذ في مصر أمر غير مسبوق برعاية الله، مضيفا: «ليّا الشرف والعزة والرضا على دعم ربنا إنّي أقدر أعمل الكلام ده، مش بزايد ولا بدّعي على ربنا، هو عالم اللي في قلبي، وأنا الوحيد اللي عارف اللي بيتعمل وبيتعمل إزاي».

ومازح الرئيس السيسي، وزير المالية، قائلا: «دكتور معيط قاعد يبصلي وخلاص، مش أنت بتاع الفلوس؟، بتخش على القنوات التلفزيونية تشتكي من المصاريف»، مشددا: «البلد دي حماها ربنا وهيحميها وهيساعدنا في بناها، وهتبقى في مستوى تاني خالص، وبكرا هتشوفوا ده بيتحقق بفضلك يا رب».