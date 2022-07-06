السيسي: «هقف قدام ربنا وهقوله حاولت أعمل إنسان حقيقي في البلد دي»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه طالب وزير التعليم العالي بميكنة امتحانات كليات الطب من أجل تحييد العنصر البشري بالكامل، «الناس بتتكلم عن المجاملة والرشوة في الجامعات، طيب نحل ده إزاي؟، بإننا نعمل قوانين؟، ولا نعمل نظم مختلفة في تقييم الناس، وقولنا نبدأ بكليات الطب علشان نطمن إنه الناس المسؤولة عن حياة الناس في مصر يكون تقييمهم قريب ما أمكن للحقيقة، ولما جينا نعمل كده لقيناه هيتكلف كتير، وحد ييجي يقولي أكل الناس وسيب البلد دي على كدا».

الرئيس: اللي هيكتبه الطالب في ورقته هياخده

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: «هقف قدام ربنا وهيكلمني وهقوله عملت كل ده ليه؟ علشان أعمل إنسان حقيقي في البلد دي ويعرف قدراته الحقيقية، علشان محدش يشتكي من التصحيح ونكافح أي تجاوز في حق الطالب، وأحيد المسؤول عن الاختبار واللي يكتبه الطالب هياخده».

وقال وزير التعليم العالي: «11 مليار جنيه صدق الرئيس عليهم، وانتهينا من كل كليات القطاع الصحي، وانتهت امتحانات الطلاب بالجامعات بشكل مميكن، ونحو 40% من باقي القطاعات من العلوم الإنسانية والعلمية، وخلال أقل من سنة سيكون هناك بنية تحتية معلوماتية بكل الجامعات، وبدأت كل الجامعات الجديدة بالبنية المعلوماتية التحتية».

بناء الإنسان وتطويره عملية بها إجراءات كثيرة

وشرح الرئيس أن عملية إعادة بناء الإنسان وتطويرها هي عملية لا تقال فقط ولكن يتم عمل إجراءات كبيرة ويوضع لها الموارد المطلوبة، «حد يقولي أكلونا ووقفوا المشروعات القومية، والناس عاملة دراسات وأبحاث لتطوير رغيف العيش، الناس هاجمت وزير التموين وقالوله أنت مين علشان تغير مزاج المصريين.. هل ده الحوار اللي بينا وبين بعضنا؟».