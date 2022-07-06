السيسي: «عارف إن دخل المواطنين مش كبير.. وهنعدله بالعمل المختلف»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الثروات المصرية وندرتها، وأهمية الأفكار والبحث عن الأفكار لكي تتطور البلاد وحياة المواطنين: «لو كنا هنبقى دايما ماشيين بالمسارات اللي بتعتبروها جيدة، ده مش كفاية علشان عدد سكانا كتير، والطلب بتحسين الدخول كبير»، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي الجديد يساعد الخريجين على الحياة الجيدة، حيث يتقاضى الخريج فور تخرجه وعمله نحو 20 ألف جنيه تقريبا، ويصل إلى نحو 10 آلاف دولار بالشهر.

الرئيس: دخل المواطن في مصر مش كبير ونسعى لتطوير البلد

وأضاف الرئيس، «دخل المواطن في مصر مش كبير وبعترف بده، وأي ضغط في الأسعار الناس بتتأثر، لو حد قالي ما أنت عارف أهو أنه ظروفنا صعبة، آه صحيح، بس قدامي حل من اتنين يا إما ألغي الكلام ده كله وأضيع مستقبل البلد دي، وأي تقدم وتطوير حقيقي لتغيير حياتنا أو أيسر ما أمكن حياة الناس وأطور، وكنت لسه بتكلم عن رغيف العيش المعدل، ومهاجمة الناس ليه.. وسألت وزير التموين هل الناس عارفة أنه تكلفة الرغيف 85 قرشا وبيتباع بـ5 قروش».

السيسي: الدخل البسيط هنعدله بعمل مختلف

وقال الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: «بكلم المواطن المصري وبكلم بلدنا وبكلم الناس اللي هي أمنتنا على نفسها ومستقبلها.. دول أهلي وناسي اللي أتمنى أعملهم أحلى حاجة في الدنيا، النهاردة الدخول البسيطة دي للمواطنين مش هنقدر نعدلها غير بعمل مختلف».