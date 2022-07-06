فوز جامعات السويس والمنيا والبريطانية بالمركز الأول عالميا في مجال الشبكات

قدم الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس تقريرًا حول الإنجاز العلمي الذي حققه الطالب مصطفى سعد نور الدين فرهود بالفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والذي حصل على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وذلك ضمن الفريق المصري الذي يضم كلا من: «الطالب زياد محمد بجامعة المنيا، والطالب أسامة حسين بالجامعة البريطانية في مصر، ليتأهل هذا الفريق المصري للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا في مجال الشبكات».

وأشار الدكتور الشرقاوى إلى حصول الفريق المصري على الجائزة الكبرى «Grand prize» والمركز الأول على مستوى العالم في مجال الشبكات لأول مرة في تاريخ مشاركة الفرق المصرية من إجمالي 132 فريقا من بين 43 دولة، والذي يضم الطالب مصطفى سعد نور الدين.

ولفت رئيس الجامعة إلى حصول مصر على المركز الثاني على مستوى شمال إفريقيا، وتأهُل الفريق المصري للتصفيات على مستوى دول العالم، والتي أقيمت بالصين في شهر يونيو الماضي.

وتقدم وزارة التعليم العالي التهنئة لجامعات السويس والمنيا والبريطانية والطلاب على ما حققوه من إنجاز علمي، كما تؤكد الوزارة على أهمية تطبيق خطة الدولة؛ لتوفير بيئة داعمة لرعاية الموهوبين والمُبتكرين، وصقل قدراتهم، وتقديم الدعم والرعاية لهم، وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية، وذلك في إطار المشروع القومي لاكتشاف ورعاية النابغين في جميع التخصصات، وتبني أفكارهم وتنميتها وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم في خدمة المجتمع، وحل المشكلات التي تواجهه، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

اهتمام الجامعة بالطلاب الموهوبين

وأكد الشرقاوي على اهتمام الجامعة بالطلاب الموهوبين والنوابغ ودعمهم من خلال مركز الإبداع والابتكار بالجامعة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتبني الموهوبين والنوابغ، والمُبتكرين، والمُتميزين في كل المجالات، وتوفير الرعاية اللازمة، وتطبيق الآليات التي تساعدهم لاستكمال مسيرتهم في التفوق والنجاح.

جدير بالذكر، أن مسابقة هواوي العالمية تُقام كل عام في مجالات التكنولوجيا مثل الشبكات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وذلك بمشاركة طلاب من جميع جامعات مصر، ودول العالم، وتدعمهم الشركة طبقًا للاتفاقيات المُبرمة بين وزارة التعليم العالي وشركة هواوي؛ لتدريب طلاب الجامعات المصرية على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجالات عديدة، منها: الشبكات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وغيرها من المجالات الأخرى.

المُسابقة أقيمت بين جميع الطلاب المتقدمين من جامعات مصر

وتجدر الإشارة إلى أن المُسابقة أقيمت بين جميع الطلاب المتقدمين من جامعات مصر، والتي يشارك فيها أكثر من 10000 طالب على مستوى مصر؛ لاختيار ثلاثة طلاب فقط ليصبحوا ممثلين لمصر في مرحلة إقليم شمال إفريقيا ثم على مستوى العالم.