كيف تكتشف لحم الخيول في عيد الأضحى؟.. بعد ضبط مخزن ذبح الأحصنة

تحفظت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، فجر اليوم، على مخزن يقوم بذبح الخيول وبيع لحومها لعدد من المطاعم الموجودة في القليوبية والقاهرة، على هيئة مجمدات لحوم وكفتة ومصنعات، يقع المخزن في مدينة الخصوص، وعند ضبط المحل، تم العثور على حصان مذبوح بالفعل، إلى جانب وجود 4 خيول أخرى جاهزة للذبح، وتم تحرير محضر وضبط صاحب المخرز.

علامات تميز لحم الأبقار عن لحم الحمار

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد البنداري، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة الثروة الحيوانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، لـ«الوطن»، أن لحم الخيل أو الحمار وغيره، يمكن تفريقها عن لحوم الجاموس والأبقار، لاسيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يعتبر موسما للحوم، وهذا من خلال بعض العلامات والإشارات الي يمكن للمواطن التحقق من مدى سلامة اللحوم من خلال ملاحظتها.

وأوضح «البنداري» أن أولى العلامات التي تثبت أن اللحم ليس للأبقار أو الجاموس، هي اللون: «هناك فرق في لون لحم الجاموس والأبقار ولون لحوم الحمار والخيل وغيره، فلحوم الأبقار يكون لونها وردي إذا كانت البقرة صغيرة السن، اما إذا كانت كبيرة في السن، فيكون لون اللحم هو الأحمر الداكن، أما لحوم الحيوانات الأخرى الغير صالحة للأكل فيكون لونها داكن جدا يبدو بنيا ويشبه لون الصدأ».

التجربة عند الشراء للتحقق من سلامة اللحوم

كما لفت إلى أن لحم الحمار على وجه التحديد إذا تعرض لأشعة الشمس والهواء يصبح لونه داكنا، وهو ما يدفع التجار إلى الاحتفاظ به داخل الثلاجات: «هذا الأمر يستدعى أن يشك المواطنين في اللحوم المخزنة داخل الثلاجات، أما إذا كانت اللحوم معلقة في الهواء كالمنظر المعتاد عند الجزارين فلا تقلق من سلامتها على الإطلاق، إذ أن لحوم الحيوانات الأخرى يتغير لونها بمجرد تعرضها للشمس والهواء».

وتابع «البنداري» أنه عند تسوية اللحم، إذا كانت لحيوان غير الأبقار والجاموس أو غيرها من غير الصالحة للتناول، تصدر رائحة كريهة جدا، إلى جانب تكوين بقعة زيتية، إلى جانب مواجهة صعوبة عند تناولها، وغير ذلك.

وهناك تجربة بسيطة أشار لها عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين عند الشراء تجعل المواطن يتمكن من التحقق من سلامة اللحوم: «يمكن الاستعانة بملعقة وتسخينها ثم ضعها على اللحم، إذا كان لحم حصان أو حمار أو غيره من اللحوم الغير صالحة ستصدر رائحة كريهة جدا، وفي هذه الحالة تتأكد من أن هذا اللحم لا يصلح».