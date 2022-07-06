هل توجد علاقة بين اللحوم الحمراء والقلق والاكتئاب؟.. «القومي للبحوث» يوضح

أجاب فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث، على التساؤل الخاص بإمكانية وجود علاقة بين اللحوم الحمراء والقلق والاكتئاب: «على خلاف ما أعلنته الدراسات مؤخراً من المخاطر الصحية التي يسببها تناول اللحوم الحمراء كانت نتائج دراسة قام بها مجموعة من الباحثين في جامعة دكين ومركز وحدة البحوث النفسية في أستراليا التي أثبتث أهمية تناول اللحوم الحمراء من أجل الحصول على صحة نفسية متوازنة».

وأضاف الفريق البحثي المكون من الدكتورة عفاف عزت والدكتورة دينا مصطفى من قسم التغذية وعلوم الأطعمة، في تقرير له، أن الدراسة أشارت إلى أن عدم تناول اللحوم الحمراء أو تناولها بكمية أقل من الموصى بها قد يكون سببا في إصابة البعض بالقلق والاكتئاب والتوتر، موضحاً أن الباحثين أشركوا ألف امرأة تمت ملاحظة طبيعة طعامهن وتوزيعهن ضمن مجموعتين إحداهما تتناول كميات مناسبة من اللحوم الحمراء ومجموعة أخرى لا تتناول اللحوم الحمراء أو تتناولها بكمية قليلة جدا فوجدوا أن النساء يتأثرنا بنقص تناول اللحوم الحمراء من حيث الإصابة بالقلق والاكتئاب والتوتر.

فوائد الأحماض الأمينية الأساسية؟

وأشار الفريق البحثي إلى أن اللحوم تتحول بواسطة دوائر الجسم المختلفة لمركبات لها تأثيرات فسيولوجية مهمة لصحة ووظائف العقل مثل مركب السيروتونين الذي ينتج من الحمض الأميني الأساسي «تربتوفان» وكذلك مركب «الدوبامين» الذي ينتج من الحمض الأساسي فينيل ألانين، وهما من المركبات التي لها تأثيرات عصبية مهمة لوظائف المخ.

التأثيرات الضارة لتناول دهون اللحوم

بحسب الفريق البحثي، فاللحوم التي تحتوي على دهون حيوانية عالية، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير ومفاجئ، وذلك لغناها بالدهون، ولكثرة التوابل المستخدمة عند طهيها وترهق الكبد وتصيبه بعدة مشاكل أهمها الإصابة بالغيبوبة الكبدية.