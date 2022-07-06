ضبط مخزن لذبح الأحصنة وبيع لحومها للمحال والمطاعم في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بالتحفظ على مخزن لذبح الأحصنة وفرم لحومها وبيعها على هيئة مجمدات لحوم وكفتة ومصنعات لعدد من المطاعم في القاهرة والقليوبية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.

ضبط محل جزارة يبيع لحوم الأحصنة

وتمكنت لجنة من الطب البيطري ومباحث قسم شرطة الخصوص والتموين من ضبط محل جزارة ومخزن في مدينة الخصوص، يذبح الأحصنة ويسلخها ويفرم لحومها ويوزعها على محال بيع الأكلات «التيك واي» والوجبات الجاهزة في بعض المناطق بالقليوبية والقاهرة، كما يفرم لحوم الأحصنة وبيعها على أنها كفتة في مدينة الخصوص، وتم التحفظ على المحل حيث تم ضبط حصان مذبوح و4 أحصنة أخرى جاهزة للذبيح، وتحرر المحضر اللازم، وتم ضبط صاحب المخزن وتولت الجهات المعنية التحقيق.

معلومات عن المخزن المخالف

تلقت إدارة الطب البيطري في الخانكة، معلومات تفيد قيام أحد المحال والمخازن في مدينة الخصوص بذبح الأحصنة وفرم لحومها وبيعها لعدد من المحال، وأيضا بيع لحومها للطهي والأكل في محال «التيك واي» والوجبات الجاهزة.

جرى الإعداد لحملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم شرطة الخصوص ومداهمة المحل، حيث تم العثور على حصان مذبوح و4 أخرى تم العثور عليها معدة للذبح، كما تم العثور على ماكينة فرم وثلاجة كبيرة، وتم ضبط صاحب المحل، وتبين أنه يفرم اللحوم ويوزعها على محال في مناطق مختلفة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.