بعد تحذير القومي للبحوث من تناول اللحوم المشوية.. استشاري تغذية توضح السبب

أصدر الفريق البحثي في المركز القومي للبحوث الفلكية عددا من النشرات الطبية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حول التناول الصحي للحوم الأضاحي بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وتجنب صعوبة الهضم، موضحاً أن اللحوم منها الحمراء «المواشي والخراف والماعز» ويختلف كل نوع تبعاً لأنسجته وسهولة طهيه.

«القومي للبحوث» تحذر من تناول اللحوم المشوية

وأقرت العديد من الأبحاث أن الطهي عن طريق السلق هو الأنسب، بينما الشواء يعتبر الأكثر خطورة وذلك لأن الشواء يسبب درجات الحرارة المرتفعة تغييرا في طبيعة البروتين وتكوين مركبات وأكاسيد نيتروجينية تؤدي للإصابات السرطانية.

استشاري تغذية علاجية توضح سبب الإصابة

ووفقا لما سبق، قالت الدكتورة «ليندا جاد الحق» استشاري التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن لم يكن تناول اللحوم المشوية هو الذي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان ولكن تناول القطع المحروقة فيها هو الذي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وذلك نتيجة تركز الكربون فيها: «الحاجات المحروقة في اللحمة المشوية يستحسن أني منكترش منها عشان الكربون بيكون عالي فيها».

وتابعت استشاري التغذية العلاجية أن هناك بعض الدراسات التي أوضحت أن تناول الكثير من هذه الأجزاء المحروقة في اللحوم المشوية تؤدي للإصابة بالسرطان، فلذلك يفضل تجنبها، كما قدمت عدة نصائح يجب على الجميع اتباعها أثناء عيد الأضحى موضحا أن يجب عدم الإكثار من «الفتة» ويفضل أن يستخدم بجانبها مختلف أنواع السلطات: «بقول للناس يجب أني نأكل اللحمة يفضل أنها تكون مسلوقة ونقلل الفتة شوية وبالنسبة للكبد الكمية تكون بسيطة ونحضر جنبها سلطات».

وكشف الفريق البحثي، التأثيرات الضارة بالصحة نتيجة تناول دهون اللحوم، إذ أنها تحتوي على دهون حيوانية عالية، وهي السبب الرئيسي لزيادة الكوليسترول، والذي يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، أخطرها بالقلب والشرايين والأكثر من ذلك يزيد من مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.