مع اقتراب وقفة عرفات.. وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القريات

مع بدء شهر ذي الحجة واقتراب وقفة عرفات يبحث كثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القريات استعدادًا للعيد.

والقريات مدينة سعودية تقترب جدًا من الحدود الدولية مع الأردن، وكان يجتمع فيها الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ويبحث الكثير من المواطنين في المدينة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القريات.

وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو

وبدأ شهر ذي الحجة الخميس الماضي، الذي وافق 30 يونيو، ووفقًا للمحكمة العليا السعودية، فإن وقفة عرفات وهي الركن الأعظم من الحج ستكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

وتُقام صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة، وبحسب الحسابات الفلكية فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القريات بالمملكة العربية السعودية ستكون في الساعة 5.33 صباحًا.

يُشار إلى أنَّ أول أيام عيد الأضحى المبارك ستبدأ يوم السبت الموافق9 يوليو الجاري، وينتهي الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

جدير بالذكر أنَّ عدد المواطنين فى مدينة القريات بالمملكة العربية السعودية 147 ألفًا و550 مواطنًا حسب إحصاء عام 2010.