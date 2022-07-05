القبض على مستريحة العمرانية.. نصبت على المواطنين في 120 مليون جنيه

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية، القبض على مستريحة استولت على 120 مليون جنيه من عدد من الضحايا، مدعية استثمارها مقابل أرباح شهرية.

بلاغ من 5 أشخاص

ورد بلاغ للمقدم إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية من 5 اشخاص، اتهموا فيه ربة منزل بالحصول منهم ومن آخرين على مبلغ 120 مليون جنيه، وادعت استثمارها في التجارة، مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها، إلا أنها احتالت عليهم.

حبس المتهمة 4 أيام

بإعداد كمين للمتهمة تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث جنوب الجيزة بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتقرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.