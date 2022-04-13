اشتعال النيران في عقار بسوهاج.. والحماية المدنية تخمد الحريق

أشتعلت النيران بأحد العقارات بمركز ومدينة سوهاج، بدائرة قسم أول شرطة سوهاج، وعقب حدوث الحريق، تم الدفع بسيارة إطفاء ووحدة من إدارة الحماية المدنية، لموقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بشرية، واحترقت مكونات المنزل بالكامل، وأرجع مالك العقار الحريق لحدوث ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية.

الدفع بسيارة إطفاء

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج، بنشوب حريق بشقة دائرة قسم أول سوهاج.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم أول سوهاج، وإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج لموقع الحادث.

السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية

وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث، ملك «جمال م م ا» 40 عاما، ويقيم بناحية قسم أول سوهاج «حي غرب»، وتم الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

لا يوجد شبهة جنائية

وبسؤال مالك العقار، أفاد بأنه وأسرته فوجئوا بالنيران تشتعل بالمنزل دون مقدمات، فهرع وأسرته للهرب منها، إذ أنقذ طفليه وزوجته، ثم حاول والجيران إخماد النيران، عقب الإتصال بالنجدة وإدارة الحماية المدنية، لطلب شرطة الإطفاء للسيطرة على الحريق، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي.