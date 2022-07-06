شروط التقديم بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن خطوات التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، بدءا من اليوم ولمدة 15 يومًا حتى الأربعاء 20 يوليو2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، شريكة مع «شركة شنايدر، و صندوق التعليم حياة، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية»، مشيرة إلى أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات.

مميزات مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا

وأكدت التعليم أن مميزات مدرسة إلكترو مصر لـ«التكنولوجيا التطبيقية» تتمثل فيما يلى:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب.

التخصصات المطلوبة بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

- صيانة كهربائية.

- ميكنة صناعية.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- ألا تزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية».

- أن يجتاز الـطالب اخـتـبـارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

وشددت التعليم على أن خطوات التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، تتمثل فى اختيار طالب الشهادة الإعدادية للنموذج الذي يرغب التقديم عليه كاختيار أولي من بين التعليم والتدريب المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، وعقد امتحانات القبول داخل المدارس المحددة كمراكز للامتحانات في المواعيد المحددة.