موعد وقفة عرفة 2022 في الصومال.. وطقوس مميزة بـ«الشومومو» و«العانبولو»

أعلنت الدول الإسلامية موعد عيد الأضحى المبارك، حيث تزايدت مؤشرات البحث الأفريقية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن موعد وقفة عرفة 2022 في الصومال، حيث يستعد الشعب الأفريقي كل عام لعيد الأضحى بشكل مختلف عن باقي الدول، كما أنّ للصومال طابع خاص باحتفالات العيد.

موعد وقفة عرفة 2022 في الصومال

وأوضحت الحكومة الصومالية، موعد وقفة عرفة 2022 في الصومال، وهو الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، السبت الموافق 9 يوليو المقبل، وذلك بعد أن جاءت نتائج رؤيتها لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة، الموافق مع استطلاع رؤية هلال المملكة العربية السعودية، والتي صرحت بأنّ يوم الخميس الماضي هو أول أيام شهر ذي الحجة.

طقوس عيد الأضحى في الصومال

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يتوقع أن يحتفل الشعب الصومالي بموعد وقفة عرفة 2022 فى الصومال، من خلال ذبح رؤوس الكباش، التي تتميز عن باقي أكباش الدول الأخرى، حيث يتلون جسدها باللون الأبيض، والرأس والرقبة باللون الأسود، المعروف باسم الكبش الصومالي البربري، وهو المصدر الأساسي للحوم في الصومال.

وتجهز البيوت الصومالية ألذ الحلويات، لتقديمها للضيوف خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومن أشهر الحلويات التي تعدها نساء الصومال «شوشومو».

أما لصلاة عيد الأضحى المبارك في الصومال، فمعظم المدن الصومالية كانت تفضل صلاة العيد في المساجد، أما حاليًا يصلون المواطنين بالمصلّى، ويرتدي الرجال الملابس الصومالية الخاص بصلاة العيد،

وفور الانتهاء من صلاة العيد، تعد السيدات الطعام، بقلي حبّات البن بزيت السمسم، لتناولها مع حلوى العانبولو، التي يجرى تحضيرها من خلال ورق العجين المحشي بالأرز والزبيب والمكسّرات.