إجازة البنوك في عيد الأضحى.. اعرف موعد استئناف العمل بالحكومة والقطاع الخاص

يحتاج العديد من الأشخاص إلى إنهاء أوراقهم ومعاملاتهم البنكية في فترات مختلفة، لذا يهتمون بمواعيد العطلات والمناسبات الرسمية التي يتم فيها وقف العمل، لذا يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن إجازة البنوك في عيد الأضحى، وهو ما أعلن تفاصيله البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

إجازة البنوك في عيد الأضحى

وتأتي إجازة البنوك في عيد الأضحى كما يلي:

ومن المقرر وفق المعلن عنه من قبل البنك المركزي، تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، وقبل 10 يوليو يأتي يوم الجمعة والسبت وهي إجازة رسمية للجهات المختلفة أيضا.

وستم استئناف العمل بالبنوك العاملة في مصر، صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022.

يوم عيد الأضحى

يذكر أنّ دار الإفتاء المصرية، أعلنت الأسبوع الماضي ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة بداية من يوم الخميس الماضي، وبذلك يكون يوم السبت المقبل الموافق 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى ويوم الجمعة الموافق 8 يوليو هو يوم وقفة عرفات الذي ينتظره المسلمون من عام لآخر، للدعاء والتقرب إلى الله بالدعاء والصلاة والحج في تلك الأيام المباركة أيضا.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2022

ويتبقى عدد من الإجازات الرسمية في 2022، بعد حصول المواظفين والعاملين بالدولة على عدد من العطلات المختلفة منذ بداية العام الجاري، والتي جاءت كما يلي وفق بيان مجلس الوزراء والاجندة السنوية:

ـ السبت 23 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو 1952.

ـ السبت 30 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

ـ الخميس 06 أكتوبر، ذكرى حرب أكتوبر.

ـ السبت 08 أكتوبر، المولد النبوي الشريف.