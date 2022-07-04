إجازة عيد الأضحى 2022.. عدد الأيام وموعد بدايتها ونهايتها للموظفين

لا يشغل بال الناس الفترة الحالية وفي كل وقت أو مناسبة أيضا سوى الإجازات خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن إجازة عيد الأضحى 2022 وعدد أيامها والعطلة التي يحصلون عليها في العيد الكبير كما يطلقون عليه، وتصدرت تلك الكلمة محركات البحث عبر جوجل.

وفي هذا الصدد، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن إجازة عيد الأضحى 2022 اليوم الإثنين:

إجازة عيد الأضحى 2022

ومن المقرر وفق المعلن عنه رسميا أن تكون إجازة عيد الأضحى 2022 من يوم السبت 9 يوليو 2022 وحتى يوم الخميس 14 يوليو عام 2022 ميلادية، وفقا لما قاله مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيان صادر عن المجلس، مشيرا إلى أنها تكون إجازة مدفوعة الأجر للموظفين بالدولة.

مجلس الوزراء وإجازة العيد

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام من 9 يوليو 2022 وحتى الخميس 14 يوليو عام 2022 ميلادية، وتقرر إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين، وذلك لاستمررا سير العمل في المجازر المختلفة خاصة في ظل اتجاه العديد من الأشخاص للذبح والأضحية في ذلك العيد.

وتستمر أعمال الامتحانات في الصفوف الدراسية وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2022

وفيما يلي الإجازات الرسمية المتبقية في 2022، التي جاءت كما يلي:

ـ السبت 23 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو 1952.

ـ السبت 30 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

ـ الخميس 06 أكتوبر، ذكرى حرب أكتوبر.

ـ السبت 08 أكتوبر، المولد النبوي الشريف.