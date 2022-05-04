هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. «عشان تعرف تخلص احتياجاتك»

يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في إجراء الخدمات الخاصة بهم في البنوك عن موعد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، إذ يعتقد العديد منهم أن البنوك تبدأ العمل غدا الخميس 5 مايو؛ الأمر الذي جعلهم يبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن موعد العمل بها، خصوصا أن اليوم الأربعاء هو نهاية عيد الفطر.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير حقيقة عمل البنوك غدا الخميس، وفق ما أعلنه البنك المركزي سابقا:

إجازة البنوك خلال عيد الفطر

أعلن البنك المركزي قبل بدء إجازة عيد الفطر عن عدد أيام الإجازة التي يحصل عليها الموظفون العاملون في البنوك المختلفة، وموعد العمل بها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ أن العمل يبدأ في البنوك بداية من الأحد 8 مايو 2022، ما يعني أن الخميس إجازة في جميع البنوك العاملة بمصر.

ووفقا لقرار البنك المركزي، حصلت البنوك على 6 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك المبارك 2022، ويستطيع الراغبون في الذهاب للبنوك لإنهاء ما يحتاجون إليه من خدمات التوجه إلى فرع البنك الذي يتعاملون معه بدءا من الأحد المقبل.

الإجازات المتبقية خلال عام 2022

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي الإجازات المتبقية خلال عام 2022:

- ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الأ{بعاء الموافق 30 يونيو، ويتم ترحيلها لتكون يوم الخميس الموافق 1 يوليو.

- إجازة عيد الأضحى: الجمعة 8 يوليو وحتى الثلاثاء 12 يوليو.

- ذكرى ثورة 23 يوليو: السبت 23 يوليو 2022 إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

- ذكرى رأس السنة الهجرية: السبت 30 يوليو 2022.

- ذكرى حرب أكتوبر: الخميس 6 أكتوبر.

- ذكرى المولد النبوي الشريف: السبت 8 أكتوبر.