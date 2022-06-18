موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022.. والإعلان رسميا خلال أيام

تستعد البنوك العاملة في مصر لإجازة طويلة خلال شهر يوليو المقبل، والذي تتابع فيه الإجازات الرسمية نظرا لتوالي عدة أعياد ومناسبات دينية وقومية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي، مع تسليط الضوء على موعد اجازه البنوك في عيد الاضحي 2022.

موعد إجازه البنوك في عيد الاضحي 2022.. من الجمعة 8 يوليو وتمتد 6 أيام

يبدأ موعد اجازه البنوك في عيد الاضحي 2022 من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وحتى الأربعاء 13 يوليو المقبل، أي أنَّ الإجازة الرسمية طويلة وتمتد على مدار 6 أيام كالتالي:

الجمعة 8 يوليو 2022، العطلة الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

السبت 9 يوليو، إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفات، وهي العطلة الرسمية الأسبوعية للبنوك.

الأحد 10 يوليو إلى الأربعاء 13 يوليو، إجازة بمناسبة عيد الأضحى.

ولم يعلن البنك المركزي المصري بعد موعد اجازه البنوك في عيد الاضحي 2022، النهائي.

موعد انتهاء اجازة البنوك في عيد الأضحى 2022

وعند عدم إعلان الخميس الموافق 14 يوليو المقبل، ضمن إجازات البنوك في عيد الاضحى 2022، ستستأنف البنوك المصرية عملها في ذلك اليوم.

وتعاود الإجازات الرسمية قطاع البنوك في مصر، بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي توافق يوم السبت.

كما أنَّ عيد رأس السنة الهجرية لهذا العام يوافق يوم السبت 30 يوليو، والذي يعد إجازة رسمية لجميع العاملين بالقطاع العام والخاص، وبالتالي البنوك.

ونظرا لأن العطلة الرسمية للبنوك في مصر يومي الجمعة والسبت، فإنَّه غالبا ما يتم استبدال الإجازات الرسمية للأعياد الدينية والقومية عند تزامنها مع أيام العطل الأسبوعية، بيوم آخر.