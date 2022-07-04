إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022.. اعرف موعد بدايتها ونهايتها

العطلات الرسمية من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص من الموظفين أو العاملين بالدولة في المناسبات المختلفة، ومنها إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022، خاصة بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية عن غرة شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الماضي، لذا يتزايد البحث في ذلك الوقت عن إجازة عيد الأضحى وأيام الإجازات التي سيحصل عليها العاملون.

وازداد البحث، خلال الساعات الماضية، عن إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022؛ لمعرفة العطلات الرسمية للبنوك خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الانتهاء من المعاملات البنكية المختلفة.

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022

ولم يعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إجازة البنوك في عيد الأضحى 2022 حتى الآن، لذا سيتم توقع أيام الإجازة وفقًا للمعلن من أجندة رئاسة مجلس الوزراء، لنجيب عن تساؤلات الناس حول موعد وأيام العطلات التي سيتم فيها منح البنوك إجازة وموعد استئنافها؛ للانتهاء من معاملاتهم التي زادات كثيرًا، خلال الفترة الماضية، ضمن سياسية الشمول المالي التي تنفذها الدولة.

ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للبنوك العامة والخاصة، من وقفة عرفات التي توافق يوم الجمعة 8 يوليو، يليها 3 أيام إجازة؛ السبت والأحد والاثنين أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى، لكن يصعب تحديد ما إذا ما كانت إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك ستنتهي يوم الاثنين الموافق 11 يوليو على أن تستأنف البنوك عملها صباح اليوم التالي، أم سيتمّ مدّ إجازة العيد حتى نهاية الأسبوع.

الإجازات المتبقية في عام 2022

وفيما يلي نعرض أبرز الإجازات المتبقية في عام 2022.

السبت 23 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو 1952.

ـ السبت 30 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

ـ الخميس 6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

ـ السبت 8 أكتوبر، عيد المولد النبوي الشريف.